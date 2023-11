Basket A2, l’Unieuro ha trovato un po’ di se stessa battendo Chiusi

L’Unieuro dopo il tonfo di Verona (che a dimostrazione che nulla è scontato quest’anno, domenica ha perso a Piacenza dove la “Pieffe” si era imposta) ha ritrovato punti, fiducia e un po’ di se stessa a Chiusi. L’Umana di quest’anno è sbiadita copia di quella che agguantò i play-off la primavera scorsa e la sfida non è stata un manifesto alla bellezza del basket, però Cinciarini e compagni avevano bisogno di portare a termine alcune missioni e ci sono riusciti. Al di là dei due punti, serviva un approccio deciso al match e lo hanno avuto; bisognava ritrovare solidità e compattezza difensiva ed è proprio sulla retroguardia che Forlì ha eretto il suo successo; era importante ritrovare ritmo, coinvolgimento e circolazione di palla in attacco e i biancorossi si sono sforzati in tal senso, ritrovandoli per buoni tratti della gara. In più si chiedeva una prova con meno alti e bassi, condotta con più sicurezza e l’Unieuro ha sempre avuto il vantaggio dalla sua rispondendo puntuale ai tentativi di rifarsi sotto dei toscani.