Basket A2, l’Unieuro da una Udine imbattuta in casa: “Ci serve qualcosa di speciale”

Una sfida di grande fascino in Friuli. L’Unieuro Forlì è pronta per affrontare le ultime due giornate di regular season decisamente impegnative, contro Udine e Trieste, che mettono in palio il pass per Final Four di Coppa Italia del 16-17 marzo a Roma. I biancorossi iniziano questo rush finale di stagione regolare dalla trasferta di Udine, dove ad attenderli c’è un “Carnera” tuttora inviolato. Così il coach Antimo Martino: “Arriviamo a questa importante partita orgogliosi della nostra classifica e di quello che stiamo facendo sinora, ma con la voglia di provare a fare un ulteriore step, che significherebbe finire questa stagione regolare oltre le più rosee aspettative, ma soprattutto vorrebbe dire ottenere la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, che sicuramente rappresenta un risultato prestigioso considerando i valori del nostro girone. Affrontiamo una squadra che sta confermando il proprio valore e così come detto per la partita di andata, è fatta di tanti giocatori che questo campionato lo conoscono bene e che negli ultimi anni lo hanno vinto da protagonisti. Sono imbattuti in casa e questo credo sia un aspetto sufficiente per capire che non basterà da parte nostra una semplice buona partita, ma ci vorrà qualcosa di speciale per portare a casa i due punti”.

Parola al capitano Daniele Cinciarini: “Affrontiamo una squadra che viene da momento positivo ed è una delle più attrezzate se non la più attrezzata per il salto di categoria. Molto di questa gara si deciderà nei dettagli, una palla vagante, un rimbalzo, insomma tutto potrà fare la differenza. In casa li abbiamo battuti di misura, al Carnera giocheremo su un campo inviolato e sicuramente ci sarà una cornice di pubblico molto importante. Noi siamo carichi e concentrati per questa partita molto importante, sia per il nostro percorso, sia per la classifica, sia infine per la qualificazione alla Coppa Italia”.

Palla a due domenica 28 gennaio alle ore 18.00 al PalaCarnera di Udine. Arbitrano Salustri, Foti e Marzulli.