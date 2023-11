Basket A2, big-match Unieuro-Udine. Martino: “Il valore dell’avversario deve darci motivazioni in più”

Partita di cartello alla Unieuro Arena in occasione della 10^ giornata di regular season. L’Unieuro Forlì, infatti, riceve la Apu Udine (ore 18) già avversaria dei biancorossi nella passata stagione in occasione della semifinale play-off. Così il coach Antimo Martino: “Ci avviciniamo a dover affrontare nel giro di una settimana le due squadre, Udine e Trieste che, condividendo un po’ il parere di tutti gli addetti ai lavori, hanno allestito roster di valore assoluto per puntare alla promozione finale. Iniziamo con Udine, che ha cambiato la gestione tecnica, ha inserito due stranieri sicuramente di qualità e di esperienza, che si integrano bene con il gruppo di italiani che non ha certo bisogno di presentazioni. Parliamo di una coppia di play come Caroti e Monaldi, una coppia di ali piccole come Alibegovic e Ikangi che, tra tutti e quattro, hanno ottenuto negli ultimi anni 6 promozioni. A questi si aggiungono due giocatori come Gaspardo e Da Ros che rappresentano un vero plus per questa categoria. È proprio il valore dell’avversario però che dovrà darci motivazioni extra perchè il nostro processo di crescita passa attraverso queste sfide importanti, con la voglia e la curiosità di provare a competere con le squadre di primissima fascia. Dobbiamo mettere in campo tantissimo entusiasmo, convertirlo in energia, oltre ovviamente a mettere qualità alle cose che faremo in campo, che contro una squadra come Udine risulteranno fondamentali. Ci auguriamo di farlo soprattutto potendo contare sulla spinta dei nostri tifosi”.

L’ala Usa Xavier Johnson è carica: “Veniamo da una settimana nella quale ci siamo allenati con tanta determinazione e concentrazione. Domenica sarà una battaglia da combattere e da vincere. Ci auguriamo di avere un grande pubblico alla Unieuro Arena e di giocare in una meravigliosa atmosfera”._