Basket A2, Allen vota Unieuro: “Siamo una “squadraccia” da affrontare”

Il “gran cenone dell’antivigilia” si avvicina e nel derby di sabato al Flaminio l’Unieuro ha una grande occasione davanti a sé: vincere significa prendere due punti di vantaggio su una tra Fortitudo e Trieste che si batteranno nello scontro diretto e, in caso di successo dei giuliani, trascorrere persino un Natale da capolista solitaria.

Opportunità gustosa per i biancorossi, ma per espugnare Rimini servirà una prestazione ben più qualitativa e costante rispetto a quella di domenica a Orzinuovi dove a Forlì è proprio il caso di dire sia “andata bene”.

Lo stesso può dirsi in merito al problema al ginocchio destro accusato da Fabio Valentini a un minuto e 39 secondi dalla sirena finale in uno scontro fortuito con Ruben Zugno dell’Agribertocchi. Come ha reso noto ieri la società, gli esami strumentali effettuati dall’ortopedico Mirco Lo Presti, hanno scongiurato lesioni legamentose al ginocchio, confermando invece un quadro di edema osseo causato dal colpo ricevuto. Valentini ha iniziato immediatamente una terapia medica e fisioterapica specifica, ma le valutazioni sui tempi di recupero verranno fatte solo tra oggi e domani. Difficile, quindi, un recupero lampo in vista del derby, ma Forlì tira comunque un sospiro di sollievo perché riavrà comunque presto il suo play.

Restando all’ultima prova disputata, ai biancorossi è stato necessario ritrovare il Kadeem Allen versione “ghe pensi mi” che nei big match delle precedenti giornate non si era reso necessario. Per il leader offensivo dell’ Unieuro non si è trattato, però, di una partita mal interpretata dalla squadra. «Dal mio punto di vista abbiamo giocato comunque una buona gara nella quale abbiamo seguito il nostro piano tattico, ma non siamo riusciti inizialmente a creare le giuste spaziature e ad avere buone percentuali – ammette la guardia ex New York Knicks - Quando abbiamo capito come muoverci meglio negli spazi, continuando a giocare duro e aumentando l’intensità, abbiamo trovato la svolta per vincere». E farlo nell’ennesimo finale punto a punto è ormai una costante. «Vinciamo queste gare perché siamo competitivi, ogni giorno in palestra e poi in partita. Nessuno di noi tira mai la gamba indietro, tutti sappiamo che dobbiamo lottare ogni partita perché davanti abbiamo sempre squadre forti che rispettiamo. Negli ultimi periodi, quando anche ci troviamo con le spalle al muro, facciamo tutti un passo in più in avanti».

Questo è un valore innegabile dei romagnoli, ma Allen è convinto, e lo è stato da subito, che la squadra abbia tante risorse. «Il nostro valore non mi ha sorpreso, siamo un bellissimo gruppo che ha chimica, è unito, si supporta vicendevolmente in ogni situazione e nel quale mi sono inserito splendidamente grazie ai compagni che mi han fatto sentire semplicemente me stesso. Tutto questo ci rende una “squadraccia” da affrontare».

Per mantenere il primato in classifica, la guardia ha una sola ricetta, semplicissima. «Dobbiamo solo continuare a impegnarci, lavorare duro e mantenere una mentalità vincente». Quella che coach Martino ha saputo ancora una volta instaurare. «Martino è il tipico “player’s coach”, sa ascoltare i consigli di noi atleti, non fa pesare il suo ruolo, è competitivo e avere un allenatore così combattivo, mi fa lavorare ancora più duro e mi insegna come migliorare. E’ uno dei migliori coach che abbia avuto in carriera».