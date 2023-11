Basket A2, all’Unieuro serve tanto “quel” Valentini

Tre partite spartiacque? È molto presto per poterle definire tali, forse troppo presto in un’A2 come quella di quest’anno che, di fatto, si compone di tre gironi tra andata, ritorno e fase ad orologio di ben dieci gare. Vero è che il tris di match che vedrà l’Unieuro impegnata dapprima a Chiusi, poi in casa con Udine e quindi in trasferta a Trieste, dirà molto sulle prospettive di classifica dei biancorossi e, soprattutto, sull’identità ancora “in fieri” della squadra di Antimo Martino. Come ne uscirà in termini di punti e ancor più di convinzione, consapevolezza e immagine di sé, sarà basilare per capire se la strada imboccata sarà quella giusta e auspicata da società e tifosi, oppure quanta strada ancora mancherà per massimizzare il potenziale del gruppo biancorosso.

Una prospettiva che, a ben pensarci, non è affatto dissimile da quella di un anno fa, quando Forlì di questi tempi incappò in tre ko consecutivi, poi limati a due dall’esclusione successiva dal torneo di Ferrara. Certo, allora sul percorso gravarono gli infortuuni e oggi no, ma quella di novembre non era affatto e ancora l’Unieuro che si sarebbe ammirata da febbraio in poi. Dopo la sconfitta a Pistoia, per intenderci. Un match che sembrò una mezza bocciatura tanto quanto la trasferta di Verona di sabato scorso. Sembrò, ma non fu così.

Di diverso da un anno fa, però, qualcosa c’è. A partire dal rendimento di Fabio Valentini, la grande rivelazione della scorsa stagione, il giocatore che con il suo avvio di campionato a tutto gas, conquistò l’amore della piazza forlivese e si meritò paragoni pesanti come quello con Corrado Fumagalli. Della partenza lanciata dell’Unieuro, il play ex Casale Monferrato fu uno dei principali artefici, mentre adesso è colui che forse più di tutti manca all’appello. Il confronto statistico tra le sue prime 8 partite del 2022/2023 e le corrispettive di questa stagione, è impietoso. I suoi punti a referto sono crollati da 12.8 a 4.8 di media, la percentuale da due è scesa dal 52 al 39% e, pur non essendo alta, quella da tre dal 27.2% al 14%. Con uno 0/15 aperto nelle ultime tre partite, che fa scalpore. Non è, però, solo una questione di tiro quella che lo riguarda: non è mai andato in doppia cifra contro le cinque volte dello scorso torneo, gli assist distribuiti ai compagni sono passati da 2.9 a 1.6 e l’indice di valutazione complessiva è sprofondato da 10.2 ad appena 1.1 di media.

Valentini si sforza di più in difesa? Vero. La squadra attuale ha soluzioni e priorità offensive diverse? In gran parte legittima anche questa considerazione. Però è innegabile che all’Unieuro manca tanto, tantissimo “quel Valentini”.

Perché è prioritario lavorare sulla durezza fisica e mentale, su una difesa più attenta e coriacea e su un attacco più fluido, corale e meno legato alle giocate dei singoli, però è altresì evidente che l’estro, le invenzioni fuori dagli schemi, le sfuriate del play, hanno avuto un peso significativo nell’accendere il gioco della Forlì dell’anno scorso e sono imprescindibili anche adesso. Molto cambierebbe, nel rendimento della squadra e nei giudizi che su di lei si stanno dando, se arrivassero i canestri di Valentini: quelli che spesso sono conigli dal cilindro, magate che risolvono situazioni difficili, punti che accendono il pubblico e sono sferzate di adrenalina per la squadra. Sarebbe un’altra Unieuro e, probabilmente, lo sarà. La domanda vera è: quando?