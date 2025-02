Arriva Nardò e Harper carica l’Unieuro: “Avanti con questa mentalità”

Riprende il campionato per l’Unieuro Forlì, dopo la pausa per la chiamata in nazionale croata di Toni Perkovic. Nel turno infrasettimanale valevole per la 30a giornata (mercoledì 26 febbraio, ore 20.30) sono i salentini della HDL Nardò a fare visita ai biancorossi.

Così il coach Antimo Martino: “Abbiamo programmato questa sosta per arrivare mentalmente e fisicamente pronti a questa gara, per noi molto importante. Sarà fondamentale giocare con la stessa mentalità avuta nelle ultime partite casalinghe contro squadre del calibro di Rimini e Udine. Sappiamo che Nardò verrà a Forlì con l’obiettivo di metterci in difficoltà, per cui la concentrazione, la durezza mentale con cui affronteremo la gara farà la differenza”

Demonte Harper analizza il buon momento dei biancorossi: “Dobbiamo continuare a giocare con la stessa mentalità che stiamo mettendo in questo periodo in ogni partita. Dobbiamo mettere tanta energia, impegno ed intensità su entrambi i lati del campo in ogni singola partita. Solo così potremo dare continuità ai risultati che stiamo ottenendo.”