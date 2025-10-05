A Rieti è solo Real Sebastiani: Unieuro Forlì sconfitta 90-60

Pesantissima sconfitta per l’Unieuro Forlì. Nulla da tenere per la squadra di coach Antimo Martino nella trasferta di Rieti contro la RSR Sebastiani. La squadra laziale ha la meglio con un larghissimo punteggio finale di 90-60 sulla squadra romagnola. Vittoria a tutto tondo per il team allenato da coach Franco Ciani con l’ala Jarwis Williams e il play Darius Perry che con 15 punti segnati a testa guadagnano anche il titolo di migliori marcatori di serata. Per Forlì è il solito Demonte Harper a distinguersi con 14 punti messi a referto.