Torna “SandRimini”, il torneo di basket tre contro tre dedicato a Sandro Bucchi

Iscrizioni aperte alla seconda edizione del SandRimini che si terrà il 21, 22, 23 giugno sul Lungomare di Rimini. Torna, per la seconda edizione, l’evento di street basket del lungomare riminese che ha visto susseguirsi una parata di stelle del mondo cestistico organizzato da Beside Management in collaborazione con Subaru e Var Group, entrambi main sponsor dell’evento.

Anche il basket in carrozzina

Nel Parco del Mare, presso il Playground “Rimini Beach Court”, il torneo di basket 3 vs 3 è dedicato a giocatori e giocatrici over 16 e non prevede limiti di categoria. Una delle grandi novità della seconda edizione è l’estensione del limite di età a 16 anni, per dare la possibilità anche ai ragazzi più giovani di confrontarsi con atleti più esperti e maturi. Ma non solo. Oltre alle consuete categorie “femminile” e “maschile” sarà presente nel 2024 anche la categoria “basket in carrozzina”. Dalla serie A all’amatoriale il torneo di basket è aperto a chiunque voglia mettere alla prova le proprie capacità.

In ricordo di Sandro Bucchi

“Siamo contenti di riproporre un evento che l’anno scorso ha avuto un enorme successo, attirando non solo atleti e appassionati di basket, ma anche tanti curiosi che non hanno resistito all’atmosfera campetto - dice Carlton Myers - Questo evento è nato per ricordare Sandro Bucchi, un amico e un atleta che non c’è più, con il quale abbiamo iniziato negli anni ottanta, proprio nei campetti riminesi, a tirare a canestro e a sfidarci nell’ 1vs1 e grazie al quale ho forgiato in maniera indelebile la mia carriera. Ci siamo resti conto che abbiamo proposto non solo un torneo di basket, ma una vera e propria esperienza di inclusione e partecipazione, motivo per cui stiamo lavorando con ancora più entusiasmo alla prossima edizione”.

Il torneo si svolge dal venerdì alla domenica, dalle 16.00 alle 24.00. Le formazioni che scenderanno in campo saranno composte da un minimo di 4 giocatori e si sfideranno in partite 3vs3 per tutti e tre i giorni, al termine dei quali verranno assegnati premi per le prime tre classificate di ciascuna categoria, femminile, maschile e basket in carrozzina.

Per partecipare al torneo è prevista una quota di iscrizione ed è necessario prenotarsi sul sito www.sandrimini.com, dove si possono reperire tutte le informazioni utili.