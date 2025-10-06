Dell’Agnello: “Brava Rimini, partita continua e difesa sempre efficace”

Grande soddisfazione per Sandro Dell’Agnello, che ha visto i suoi riscattare con grande autorità la sconfitta casalinga con Rieti (che ieri ha letteralmente distrutto l’Unieuro). «Ieri (sabato ndr) in sede di presentazione di questa sfida avevamo sottolineato che la parola chiave sarebbe stata continuità e noi abbiamo fatto una partita continua, con pochi svarioni e una difesa a tratti buonissima e a tratti buona, ma mai mediocre e loro hanno fatto davvero fatica a trovare canestri facili o canestri puliti a parte due-tre occasioni nel computo totale. Noi abbiamo fatto una partita molto solida, la partita che ci serviva per auto-convincerci che questa è la strada da seguire e quindi siamo molto soddisfatti».

L’unico neo è la perdurante assenza di Gora Camara, che nei giorni scorsi si è sottoposto a una risonanza: com’è la situazione? «Oggi o domani avremo un responso medico che ci dirà di più sulla sua situazione. Incrociamo le dita, speriamo sia positivo ma dobbiamo veramente aspettare questa risposta. è sicuramente in via di guarigione questo sì».

Ultimo pensiero per i tifosi biancorossi. «Li ringrazio perchè praticamente ci hanno fatto giocare in casa, ci vediamo a Rimini».

