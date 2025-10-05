Una super Dole a Cremona: Rimini vince 71-84

Ottima prestazione della Dole Basket Rimini sul parquet del Pala Radi di Cremona. Contro i padroni di casa della Ferraroni Juvi Cremona, la squadra romagnola guidata da coach Sandro Dell’Agnello ottiene una netta vittoria con uno score finale di 71-84. A salire sugli scudi è l’ala statunitense del club romagnolo Mark Odgnen che rientra in Riviera forte del titolo di miglior realizzatore del match: 20 punti registrati a referto. Il tabellino Ferraroni Juvi Cremona - Dole Basket Rimini 71-84 (22-19, 10-29, 24-22, 15-14)Ferraroni Juvi Cremona: Travis Mcconico 14 (5/8, 1/4), Billy Garrett 13 (4/11, 0/4), Gregorio Allinei 9 (2/2, 1/3), Alessandro Panni 9 (2/4, 1/4), Tommaso Vecchiola 7 (1/2, 1/4), Simone Barbante 7 (1/1, 0/3), Andrea La torre 5 (1/1, 1/4), Edoardo Del cadia 5 (1/1, 0/0), Alessandro Morgillo 2 (1/3, 0/0), Vittorio Bartoli 0 (0/0, 0/0), Massimo Fiodo 0 (0/0, 0/0), Matteo Di croce 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 20 / 24 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Simone Barbante 8) - Assist: 15 (Tommaso Vecchiola 3)Dole Basket Rimini: Mark Ogden 20 (3/6, 3/4), Alessandro Simioni 17 (3/7, 3/5), Davide Denegri 13 (4/5, 1/5), Gerald Robinson 12 (5/8, 0/3), Pierpaolo Marini 11 (5/8, 0/2), Giacomo Leardini 4 (1/2, 0/0), Luca Pollone 3 (0/1, 1/3), Giovanni Tomassini 2 (0/0, 0/3), Assane Sankare 2 (1/1, 0/2), Gora Camara 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 16 / 23 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Alessandro Simioni 12) - Assist: 24 (Gerald Robinson 9)