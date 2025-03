Simioni scatenato e RivieraBanca fa il colpo ad Avellino (70-88)

Avellino Basket-Rivierabanca Basket Rimini 70-88 (13-25, 31-47, 54-68)

AVELLINO: Lewis 12, Jurkatamm 6, Sabatino 8, Musssini 11, Earlington 15, Maglietti, Verazzo 2, Bortolin 5, Nikolic 8, Perfigli 3. All.: Crotti.

RIVIERABANCA: Anumba 2, Grande 2, Tomassini 7, Masciadri 3, Marini 6, Bedetti, Robinson 15, Johnson 17, Simioni 25, Camara 11. All.: Dell’Agnello.

Una solida Rivierabanca, sempre sul pezzo in chiave difensiva e brava a coinvolgere tanti attori protagonisti differenti, sbanca anche il pala DelMauro di Avellino e prosegue la propria marcia al secondo posto di classifica della serie A2. Dopo l’affermazione in trasferta a Rieti, Rbr dimostra di aver ritrovato la giusta forma e le migliori energie: nonostante con un Justin Johnson in versione mascherato, i riminesi giocano con autorità conducendo per tutta la cronologia fino al 70-88 finale. Rbr che non rischia mai nulla: come ben raccontano il +15 (8-23) del primo quarto, il +18 (29-47) nel secondo quarto e il massimo vantaggio di 21 punti (63-84) nel periodo conclusivo. Quattro gli uomini in doppia cifra per coach Dell’Agnello: Simioni mvp con 25, Johnson 17, Robinson 15 e Camara 11.