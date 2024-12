Seconda sconfitta consecutiva per RivieraBanca Rimini, che priva di Justin Johnson si arrende 76-70 a Verona in casa della Tezenis. Dopo una prima metà di gara incoraggiante, i ragazzi di Dell’Agnello pagano un pessimo terzo quarto. Rimini dopo l’intervallo (38-45) segna appena 25 punti e subisce il ritorno degli scaligeri trascinati da Copeland (22) e Penna (18). In casa biancorossa 22 punti di Marini e 11 di Tomassini.