RivieraBanca, Robinson verso il completo recupero

RivieraBanca aspetta il ritorno di Gerald Robinson e ribadisce la sua volontà di andare avanti con la guardia Usa, sulla strada giusta per recuperare. “Rivierabanca Basket Rimini - si legge in una nota - comunica che il recupero di Gerald Robinson procede positivamente grazie anche all’ottimo lavoro dello staff medico e del preparatore atletico Massimo Di Giovanni. Durante le scorse ore il giocatore è tornato a lavorare, gradualmente, con il resto del gruppo squadra. La sua situazione verrà monitorata quotidianamente e di conseguenza verrà valutato il suo inserimento in campo. In questi giorni, si sono spese diversi voci sul suo conto, che la società intende smentire sottolineando l’importanza del giocatore all’interno del progetto del club. Gerald è fortemente motivato e non vede l’ora di rientrare in gruppo per aiutare la squadra ad ottenere il migliore risultato possibile in questo entusiasmante finale di stagione”.