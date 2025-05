RivieraBanca raddoppia e vede la semifinale (78-67)

RivieraBanca a un passo dalla semifinale. La squadra di Dell’Agnello batte ancora la Valtur Brindisi (78-67) e si porta 2-0 nella serie dei quarti che proseguirà venerdì in Puglia. Ancora una volta la profondità del roster biancorosso ha fatto la differenza in una partita diversa da garauno. Brindisi infatti è rimasta incollata al match (mettendo più volte la testa avanti) almeno fino alla metà del terzo quarto. Poi però Rbr ha cambiato passo, stringendo in difesa e aggiungendo ai protagonisti Tomassini e Johnson, un Robinson salito di tono nel secondo tempo.