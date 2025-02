RivieraBanca-Pesaro in diretta Rai: cambia la data del match del Flaminio

La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato una modifica al calendario per esigenze televisive: RivieraBanca Rimini-Carpegna Prosciutto Pesaro, originariamente prevista per domenica 23 marzo, è anticipata a venerdì 21 marzo, con palla a due alle 20:45 al Flaminio e diretta nazionale in chiaro su Rai Sport Hd. Una ulteriore variazione di data anche la sfida Real Sebastiani Rieti-RivieraBanca Rimini: la gara del PalaSojourner si disputerà mercoledì 26 marzo alle 21; l’incontro, originariamente previsto per domenica 23 febbraio, era stato già, precedentemente, rinviato al 19 marzo.