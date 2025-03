RivieraBanca, lo show è ripartito contro Pesaro (99-81) - Gallery

La vittoria che ci voleva. RivieraBanca rialza la testa e batte nettamente Pesaro al Flaminio 99-81. I biancorossi partono fortissimo (28-14 al 10’) e Pesaro sembra davvero viva solo nel secondo quarto, quando lima il divario fino al 50-44 della pausa lunga. I ragazzi di Dell’Agnello però hanno troppa voglia di vincere e alla distanza surclassano in tutto Pesaro fino a un ultimo quarto senza storia, con i marchigiani travolti. Per Rimini 5 uomini in doppia cifra e un Marini da fantascienza in attacco con 32 punti (6/9 da due punti, 5/7 da tre e 4/5 ai liberi). Per Johnson 12 punti e 12 rimbalzi, doppia cifra anche per Grande (11), Simioni (11) e Tomassini (10).