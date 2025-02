RivieraBanca, la maledizione è finita: colpaccio a Cividale (73-80)

Il sesto tentativo è quello buono. Dopo cinque sconfitte su cinque RivieraBanca batte Cividale e va in fuga in testa alla classifica (73-80). E pensare che in avvio i biancorossi, senza Robinson, vanno decisamente sotto ma non si perdono d’animo, recuperano e nella ripresa scappano via. I friulani però non ci stanno, rosicchiano punto su punto e all’ultimo minuto sorpassano sul 73-72. Sembra il solito finale amaro, invece un clamoroso “3+1” di Marini ribalta inerzia e punteggio, con Johnson e Simioni che sigillano l’8-0 decisivo.