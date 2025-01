Terza vittoria di fila per RivieraBanca, che doma Livorno e prosegue la sua corsa in vetta la classifica. Dopo un primo quarto equilibrato è il secondo parziale a fare la differenze: Rimini segna 29 punti e spacca in due la sfida (44-30) e nella ripresa gestisce il vantaggio nonostante il tentativo di rimonta dei toscani. Quattro uomini in doppia cifra, con Marini top scorer a quota 16.