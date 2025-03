RivieraBanca, Dell’Agnello: «Credo che stiamo tornando»

Un’altra sconfitta, la terza di fila. E’ un momento delicato per RivieraBanca, che ora cercherà di rivitalizzarsi nelle Final Four di Coppa Italia.

Intanto però è arrivato lo stop di Desio, che il tecnico biancorosso Sandro Dell’ Agnello commenta così: «Dunque, è inutile che io stia qui a parlare del roster di Cantù, o che sia la favorita dalla scorsa estate per la promozione diretta. Noi siamo in un periodo di convalescenza,visti i guai che abbiamo avuto nell’ultimo mese e mezzo: abbiamo quattro giocatori che si sono dovuti fermare e non certo al top della condizione. Per questo in settimana abbiamo lavorato per cercare di recuperarla e continueremo a farlo. Detto questo, io credo che stiamo tornando, perchè in una partita così difficile, dopo un momento di grande sbandamento nel terzo quarto, ci siamo ripresi con le nostre idee, la nostra tenacia, la nostra forza. Poi è arrivato l’episodio chiave che ha indirizzato definitivamente la partita: a 3’ dalla fine, sotto di sei, noi abbiamo sbagliato il palleggio, arresto e tiro da liberi e di là dopo aver difeso per 23” Basile ha messo la tripla del +9. Non voglio dire che avremmo vinto la partita e non tolgo i meriti di Cantù, però per quelli che siamo in quest’ultimo periodo abbiamo fatto la nostra parte e siamo sicuramente destinati a migliorare ancora».

Come si sta indirizzando il campionato? «La classifica è cortissima anche se credo che Udine abbia messo una bella ipoteca sul primo posto. Noi abbiamo una gara in meno delle altre e credo che ci sarà grande bagarre dal secondo al sesto posto fino alla fine. Chi starà meglio avrà qualche piccolo vantaggio».