RivieraBanca, brutto stop contro Orzinuovi (61-88) - Gallery

Rivierabanca Rimini - Gruppo Mascio Orzinuovi 61-88 (20-20, 35-48, 48-65)

RIVIERABANCA: Anumba 11, Grande 13, Tomassini 3, Masciadri 5, Marini 3, Bedetti, Amaroli, Bonfè, Robinson 2, Johnson 10, Simioni 3, Camara 11. All.: Dell’Agnello.

GRUPPO MASCIO: Loro 2, Bossi 7, Williams 19, Bertini 20, Bergo 2, Costi, Bogliardi 9, Guariglia 4, Simmons 6, Moretti 19. All.: Ciani.

Continua il momento difficile di RivieraBanca, che cede nettamente in casa (61-88) contro Orzinuovi. Dopo un primo quarto equilibrato, i ragazzi di Dell’Agnello crollano alla distanza soprattutto in attacco. Gli ospiti allungano a +13 alla pausa lunga (35-48) poi nel terzo e ultimo quarto i biancorossi segnano la miseria di 26 punti e devono arrendersi. Per Rimini un negativo 6/23 da tre punti con Grande top scorer a quota 13.