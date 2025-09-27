Rimini, palasport Flaminio da 3.500 posti: via libera della commissione di vigilanza

A Rimini la Commissione di vigilanza comunale per locali e pubblico spettacolo ha effettuato ieri il sopralluogo finale al Palazzetto Flaminio, esprimendo parere favorevole all’aumento di capienza della struttura a 3.500 posti. Il sopralluogo ha sancito la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato l’impianto sportivo nel corso degli ultimi mesi.

Il progetto di riqualificazione, realizzato da Anthea, si è inserito nel più ampio piano di valorizzazione delle strutture sportive cittadine, con l’obiettivo di adeguare il patrimonio dedicato all’attività fisica agli standard richiesti dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Gli interventi hanno riguardato l’installazione di nuove file di sedute nella parte superiore delle tribune laterali e la creazione di una fila aggiuntiva di posti antistante il Settore D delle poltrone centrali.

Sono state inoltre realizzate opere di separazione nel settore ospiti per incrementare i livelli di sicurezza dell’impianto. La nuova configurazione porta la capienza complessiva del Flaminio da circa 3.100 a oltre 3.500 posti, raggiungendo così la soglia richiesta per i campionati di massima serie.

L’investimento comunale di quasi 200mila euro rappresenta una scelta strategica per il futuro del Palazzetto Flaminio, anche come punto di riferimento per l’attività agonistica e l’aggregazione sociale.