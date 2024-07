Rimini, la nuova guardia Usa è Robert Johnson

La RivieraBanca ha la sua combo guard. Un esterno di stazza che conosce l’Europa dei canestri e che fa ritorno in Italia dopo due esperienze a Cantù (in serie A2) e a Napoli (in A1). In una nota, Rinascita Basket Rimini comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta statunitense Robert Johnson Jr. per la prossima stagione di serie A2. Johnson, nato in Virginia, è un esterno in grado di ricoprire i ruoli di play e guardia di 193 centimetri per 88 kg.

Prodotto della prestigiosa università dell’Indiana, nell’ultimo anno con gli Hoosiers disputa una stagione da 14 punti, 4.5 rimbalzi e 2.7 assist. Dopo un’esperienza in G-League, Johnson inizia il campionato 2019-2020 in Polonia dove, con il MKS Dabrowa Gornicza, realizza 20.2 punti di media per partita, 7.3 rimbalzi e 5.8 rimbalzi. Successivamente si trasferisce in Russia, nel Perm, disputando la Vtb League, chiudendo a 10 punti per gara, 1.5 rimbalzi e 2.3 assist. Nel campionato 2020-2021 Johnson è protagonista di una straordinaria stagione nel massimo campionato turco con il Fethiye Belediye Spor, 16.2 ppg, 4.2 rimbalzi e 3.7 assist, realizzando ben 34 punti nella sfida con l’Efes Istanbul Campione d’Europa.

La prima volta in Italia è nel campionato 2021-2022, in serie A2, con l’Acqua San Bernardo Cantù, dove fa registrare 19.7 punti di media,4.9 rimbalzi e 4.1 assist in 12 partite disputate. Nella seconda parte della stagione Johnson torna in Polonia, dove con il Legia Varsavia, chiude un campionato da 20.5 punti di media per partita, tirando con il 49.3 da 3 punti. Con il Legia, il giocatore americano disputa anche la Fiba Europe Cup, disputando 5 partite, 16.8 punti di media, 6.2 rimbalzi e 3 assist e trovando, curiosità, sul suo cammino Justin Johnson come avversario. Nel 2022-2023 l’esperienza in A1 alla GeVi Napoli dove aveva raccolto 11,6 punti di media con il 50% da tre punti. Durante la scorsa stagione Robert è stato fermo, negli Stati Uniti, per motivi personali.

Queste le prime parole in biancorosso di Robert Johnson: “L’Italia è uno dei paesi più belli del mondo, a me e alla mia famiglia piace davvero tanto. Arrivo a Rimini con una grande voglia di giocare di nuovo e spero che potremo vincere tante partite quest’anno. “Sono un buon realizzatore e un buon compagno di squadra. Voglio essere un buon leader per questa squadra. Di Rimini non conosco ancora molto, so però che è una città bellissima e sono entusiasta di poterla presto ammirare tutta”.