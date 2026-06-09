La Dole si arrende a Verona anche in garadue e adesso è durissima (84-76)

La Dole si arrende anche in garadue a Verona e adesso la finale è decisamente in salita, con i biancorossi costretti a vincere tutte le tre, prossime, eventuali partite (84-76). A partire meglio dai blocchi è Rimini, che piano piano si conquista un prezioso +10 (19-29). Sul più bello però salgono in cattedra McGee e Zampini, i biancorossi non trovano più sbocchi efficaci in attacco e così arriva un 30-10 che ribalta punteggio e inerzia (49-39). Nel momento più difficile però la Dole reagisce alla grande: le triple di Tomassini suonano la carica e così arriva un contro-break di 18-4 (53-58 al 30’). L’ultimo quarto si apre con cinque palle perse biancorosse in 4’ e così Verona pareggia a quota 64. Il finale è una volata tiratissima: sul 73-71 la differenza la fa un fallo di Simioni trasformato in antisportivo al “var” che da il la a un 9-1 di Verona trascinata da uno straordinario Zampini al 2-0 nella serie. Venerdì si torna in campo al Flaminio.