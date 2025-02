Dopo quattro mesi di visione dall’alto RivieraBanca non è più al comando

Il lungo doppio viaggio agli estremi dello Stivale si è chiuso senza punti e con l’infermeria ancora più piena in casa Rivierabanca. Dopo la deragliata di Brindisi, a Milano sono però arrivate risposte importanti in fatto di carattere e cuore e in un momentaccio che ha nella malasorte il vero avversario è a questi che Robinson e compagni devono aggrapparsi per ripartire a caccia della vetta sfuggita per la prima volta dopo 24 giornate da primi della classe. Certo la dea bendata sembra aver sbarrato entrambi gli occhi e alla lista infortuni in continuo aggiornamento si accompagna un calendario non certo ideale a roster risicato (domenica al Flaminio sbarcherà Verona, poi si va in trasferta in casa di quella Cividale tornata a -2 e all’andata corsara in Romagna), ma i 40 minuti sul parquet dell’Urania hanno ribadito che anche quando è ridotta ai minimi termini Rbr ha stimmate da big e doti tecniche indiscutibilmente da grande squadra,

Buone risposte

«Nel momento in cui siamo abbiamo dato fondo a tutto quello che abbiamo, a tutte le energie e a tutte le situazioni tecniche che potevamo mettere in campo. Ci sono cose che avremmo dovuto fare sicuramente meglio, ma purtroppo non abbiamo avuto allenamenti a disposizione per prepararle: non c’era tempo, visti anche i nostri infortuni» ha commentato a caldo coach Sandro Dell’Agnello all’Allianz Cloud, spiegando subito a cosa si riferisse. «Avremmo dovuto sicuramente stare più attenti al tiro da tre che è una delle loro peculiarità, non lo siamo stati sufficientemente e ci hanno punito: basta guardare le percentuali per averne conferma. Detto questo, il momento per noi è molto particolare, dovevamo dare una risposta a noi stessi, a chi ci segue, ai nostri tifosi e alla società e sicuramente la risposta c’è stata. Anche per questo dispiace molto per la sconfitta, perché, senza nulla togliere ai meriti dell’Urania, pensavamo veramente di riuscire a portarla a casa».

Infermeria affollatissima