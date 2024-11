A fine gara dopo la vittoria con Cento, Sandro Dell’Agnello è obiettivo: “Ci prendiamo la vittoria ma non è stata la partita che volevamo. Abbiamo fatto un primo quarto povero di contenuti e abbiamo dato loro fiducia. Abbiamo fatto un paio di strappi e potevamo chiuderla, ma abbiamo dato loro fiducia. Di Paolantonio è bravo e ci ha messo in difficoltà. Ripeto: ci prendiamo i due punti, ma non siamo stati i soliti”.