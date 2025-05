Dell’Agnello mastica amaro: “Brindisi ha tirato 25 liberi, noi 6 e non con un solo giocatore, ma di squadra” VIDEO

Sandro Dell’Agnello analizza con lucidità la sconfitta di RivieraBanca a Brindisi (59-57). “Innanzi tutto complimenti alla Valtur per la vittoria. Ci sono alcuni dati numerici che secondo me commentano bene questa gara, giocata con grande determinazione da entrambe le parti, con le difese protagoniste. Intanto Brindisi ha tirato con il 47% da tre punti e non le è usuale, mentre noi abbiamo tirato con il 26% da tre non ci è usuale. Con medie normali, il risultato sarebbe stato diverso. C’è poi un dato che mi fa masticare un po’ amaro: Brindisi ha tirato 25 liberi e noi 6, non con un solo giocatore, ma di squadra. In ogni caso, io devo pensare agli errori che faccio io e che facciamo noi. Dobbiamo trovare sbocchi migliori in attacco, dove nel terzo quarto ci siamo un po’ incartati”.