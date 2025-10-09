Dell’Agnello arrabbiato con la Dole: “Ci vuole più umiltà, così non va bene”

Sandro Dell’Agnello è rabbuiato con la Dole dopo il 79-93 incassato da Bergamo: “Cerco di essere equilibrato perché non sono assolutamente contento di come è andata la partita. Per noi è la seconda volta che facciamo un avvio troppo soft sotto tutti i punti di vista, senza cattiveria e senza voglia. Il primo responsabile di tutto questo sono io, perché così non va bene. Le mie squadre di solito difendono in modo molto efficace, invece per ora siamo troppo altalenanti e ci metto dentro un po’ di presunzione. Bergamo ha 5 giocatori che hanno fatto la A1 e sono anche loro belli e bravi, quindi da parte nostra ci vuole più umiltà. In casa tendiamo a guardarci allo specchio e a spettinarci poco. Evidentemente non mi sono fatto capire, mi farò capire in brevissimo tempo”.