Il match di RivieraBanca contro la Elachem Vigevano, inizialmente in agenda al PalaElachem domenica 24 novembre, viene spostato a mercoledì 11 dicembre, con palla a due alle 21. La partita è valida per il 13° turno di campionato. Il posticipo della partita è dettato dalla convocazione in Nazionale dell’atleta biancorosso Gora Camara, che sarà impegnato a livello internazionale con la selezione del Senegal nelle qualificazioni di Fiba Afrobasket 2025.