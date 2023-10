Basket C, Angels come Rbr: la “partita evento” in un PalaSgr pieno

Rinascita Basket Rimini ha fatto scuola e nel suo piccolo, che poi piccolo non è, gli Angels Santarcangelo hanno voluto riproporre quel concetto di “partita-evento” tanto caro al mondo Rbr. E nel segno del pubblico gialloblù, sempre più protagonista alla partita, il classico sesto uomo, la società ha presentato ieri il proprio “partita-evento” con tanto di campagna abbonamenti “I ragazzi dal cuore giallo blu”.

L’obiettivo è quello di riempire il più possibile il PalaSgr che ha una capienza di mille posti e attualmente 156 sedute numerate. L’abbonamento riguarda per ora le dieci gare di regular season: 35 euro posti non numerati (5 euro il biglietto singolo), 55 euro i numerati (8 euro il biglietto) e ingresso gratis fino a 14 anni. La società darà la possibilità di acquistare una seduta e personalizzarla (300 euro). Chi la comprerà avrà l’abbonamento valido per tutta la stagione e la prelazione a vita su quel posto.

Detto che ci sarà spazio per le famiglie, i bambini, che il contorno sarà animato dal dj Matteo e dallo speaker Federico e che è stata festeggiata la fresca vittoria dell’Under 19 nazionale su Roseto, il focus si sposta poi sulla prima squadra. «L’obiettivo è portare sempre più giovani nella prima squadra Dulca, anche in C Unica – sottolinea il presidente Maurizio Fabbri -. È sempre stata la mia priorità fin dall’85 e per questo ho portato Paolo Carasso a Santarcangelo».

Il traguardo stagionale? «La crescita dei giovani – rilancia il diesse Simone Stargiotti – che prendano consapevolezza delle loro qualità. Abbiamo affidato a coach Serra una squadra che al completo potrà fare un’ottima figura e che si potrà assestare nelle parti nobili della classifica. Purtroppo per un obiettivo più chiaro manca ancora la formula definitiva e questo crea instabilità».

Chiudiamo con la situazione infortunati. «Abba da dieci giorni si allena con continuità, Rivali è avanti con i tempi di recupero e contiamo di farlo rientrare in gruppo a fine anno, sull’infortunio di Saltykov aspettiamo notizie dallo staff medico».