Basket A2, Tassinari: “Rbr, ora battiamo Forlì e rialziamoci”

Un dejavu il match di Verona, un film già visto in stagione, purtroppo dal copione ancora amaro. Bene, bravi, ma manca sempre qualcosa. Una RivieraBanca sempre in partita, capace di mettere il naso avanti, ma che sul più bello, come accaduto a Bologna in casa della Fortitudo, deve cedere il passo senza portare via il referto rosa. Tre trasferte mortifere in serie come Udine, Bologna e Verona che raccontano di una squadra che ha saputo sicuramente fare passi in avanti dal cambio di timoniere in panchina, ma che denotano ancora una certa incapacità a mordere il match quando opportuno, a gestire i possessi e i palloni che scottano nel momento chiave per svoltare definitivamente la partita.

Mai una gioia

Per Andrea Tassinari, alla sua terza stagione in riva all’Adriatico, più di un rimpianto ma al contempo la consapevolezza di essere vicini alla maturità per sferrare un colpaccio contro le grandi. «Ho rivisto nella gara di Verona tanto di quella a Bologna purtroppo, le ho trovate molto analoghe. Avremmo meritato qualcosa di più, abbiamo disputato una buona partita, nel basket il pareggio non esiste, è un tutto o niente che non ci ha regalato purtroppo una gioia».

Doveroso ripartire dunque dagli aspetti positivi, dal bicchiere mezzo pieno cercando di riuscire a colmare a stretto giro di posta le lacune palesate nelle ultime uscite lontano dal Flaminio. «Stiamo lavorando sempre molto forte in palestra e i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti - prosegue il play centese -. Non è un discorso di approccio, o di momenti di up & down come già accaduto a inizio stagione, ma di situazione specifiche che dobbiamo limitare e migliorare. A Verona abbiamo sbagliato qualche tiro aperto dall’arco con i nostri migliori tiratori, a Bologna una persa in un possesso che poteva far svoltare la gara a nostro favore, episodi che decidono le partite. Se in attacco le cose vanno bene, perché nelle ultime cinque gare siamo stati la migliore bocca di fuoco realizzativa, in difesa dobbiamo sistemare qualcosa».

E ora il derby

E sabato si palesa quella che per la tifoseria è la partita dell’anno, quel derby con Forlì che ancora, dal ritorno in A2 della Rinascita, tra campionato e coppa ha sempre visto esultare i tifosi di San Mercuriale. Vincere darebbe un senso a questo difficile avvio di stagione, regalando una spinta emotiva significativa per la rincorsa dei biancorossi a posizioni più consone agli obiettivi di classifica. «L’ambiente è carico, abbiamo iniziato subito a prepararci bene in palestra. Loro sono una squadra forte, solida, che ha vinto ogni qualvolta sia andata ai supplementari, segno di grande forza fisica e mentale nel recuperare e ribaltare le partite. Servirà una partita perfetta, di grande cuore e attaccamento, abbiamo dalla nostra un Flaminio che sarà caldissimo. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, la classifica non mente e sta a noi dimostrare di poterci rialzare».