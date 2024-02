Basket A2, super RivieraBanca: abbattuta anche Udine (78-73)

Rivierabanca Basket Rimini – Apu Old Wild West Udine 78-73 (24-22, 49-32, 59-49)

RIVIERABANCA: Tassinari 3, Marks 17, Anumba 2, Bonfè, Grande 9, Tomassini 10, Scarponi 2, Masciadri 3, J.Johnson 19, Simioni 13, Pellegrino, Abba. All.: Dell’Agnello.

APU UDINE: Vedovato, Clark 18, Caroti 16, Arletti, Gaspardo 2, Delia 16, Da Ros 4, Marchiaro, Zomero, Monaldi 9, Ikangi 8. All.: Vertemati

Ultima giornata di regular season al Flaminio, fra la Rivierabanca Basket Rimini e l’Apu Old Wild West Udine, con finale sancito sul 78-73 per i romagnoli, che si concedono il lusso di vincere ben 5 delle ultime 6 gare disputate, fra casa e trasferta. L’esordio nella fase a orologio sarà domenica (11 febbraio), al Flaminio, contro la Moncada Agrigento, palla a due alle 18. Nota per tutti gli abbonati: la tessera di abbonamento sarà valevole per tutte e cinque le gare casalinghe della seconda fase.