Basket A2: se RivieraBanca sta poco bene, la Gesteco sta quasi peggio

Inizia a farsi pesante la situazione di classifica e allora a Cividale del Friuli, contro la Gesteco di Stefano Pillastrini, urge un’inversione di tendenza e un successo che rassereni un po’ tutti, squadra e ambiente. RivieraBanca incrocia una squadra che ha il suo stesso record (due vinte e cinque perse) e che ha appena ingaggiato un esterno americano, Vincent Cole, che però oggi non ci sarà.

Non solo: la Gesteco viene da quattro ko consecutivi (ultimo successo l’11 ottobre con Chiusi) e ha bisogno come Rbr di due punti. «Quindi dobbiamo essere consapevoli del fatto che sarà una battaglia e che loro, in casa, vorranno a tutti i costi prevalere - dice Mattia Ferrari -. Noi però sappiamo di poter vincere, abbiamo lavorato, in un giorno e mezzo, sui principali errori commessi con Cento e sulle principali caratteristiche di Cividale, ora serve mettere tutto sul parquet perché dobbiamo assolutamente prenderci i due punti».

Più che errori, verrebbe da dire mancanza di cinismo: era già successo a Orzinuovi e con Forlì di vedere la Rinascita con l’inerzia del match a inizio ultimo periodo, e poi perdere in un attimo il filo del discorso e la partita.

«Bisogna essere pragmatici, con Cento al di là di una difesa inizialmente un po’ disattenta il match si era incanalato bene, ma serve maggior decisione e concretezza nel momento in cui la partita va chiusa. Continuo a pensare che stiamo giocando sempre meglio, ma è una scusante parziale, noi dobbiamo fare punti».

Il risultato condiziona come sempre i giudizi, anche se da fuori sembra che Rbr non abbia un “go to guy” da cui andare nei momenti clou, uno alla Jazz Johnson, insomma. «Non abbiamo ancora riferimenti per il punto a punto finale, ancora non c’è ancora questa gerarchia o un’abitudine ad andare da un giocatore preciso, forse bisognerebbe non fermare la palla e andare avanti, per costruire il tiro migliore possibile. Ma mi preoccupa più la gestione di quando siamo a +5, +6 a 7 minuti dalla fine che la volata conclusiva, perché ci è capitato di perdere di vista un tiratore, di buttare un pallone sciocco, di forzare un tiro. Anziché aumentare l’attenzione, pensiamo sia fatta e questo ci è costato carissimo».

C’è tutto il tempo per rimediare, a partire da oggi contro una squadra con precise caratteristiche ma tanta qualità in meno di Rimini. «La Gesteco è molto disciplinata, con Rota e Redivo riferimenti assoluti e primi sui cui mettere grande attenzione. Poi ci sono Dell’Agnello, Miani e Mastellari che possono fare la partita. L’anno scorso hanno disputato una stagione incredibile, ora hanno delle difficoltà che spiegano quanto è salito il livello del campionato. Bisogna difendere duro sul perimetro, parte tutto da lì».