Basket A2, RivieraBanca torna alla vittoria con Piacenza (83-78)

RivieraBanca può finalmente sorridere. Dopo cinque sconfitte consecutive arriva la prima vittoria della gestione Dell’Agnello: i biancorossi battono Piacenza ma devono sudarsela fino alla fine (83-78) nonostante una partita condotta praticamente dall’inizio alla fine. Nel terzo quarto Rimini si scatena da tre punti e si porta in vantaggio in doppia cifra, ma non riesce a gestire l’ampio margine e così negli ultimi due minuti gli emiliani arrivano a -3 con tre liberi di Veronesi, che però fa 1/3, mentre Grande e Tommasini non sbagliano mettendo in ghiaccio la sospirata vittoria.