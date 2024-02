Niente da fare per RivieraBanca Rimini a Rieti (93-86). I biancorossi pagano soprattutto una brutta parte centrale di gara e si ritrovano al 30’ sul 75-61, con una montagna da scalare che diventa invalicabile. In perfetta parità il duello tra l’ex Kazz Johnson e Derrick Marks: 26 punti per entrambi, con Rieti che ha avuto tantissimo anche da Hogue (21 punti e 14 rimbalzi).