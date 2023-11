Basket A2, RivieraBanca prova a cavalcare subito l’onda vincente con Cento

L’idea è sfruttare il calendario per riprendere subito quota in classifica: ecco perché dopo il “brodino” con Chiusi, la Rinascita assalta anche la Sella Cento (ore 18) per infilare una doppietta casalinga che dia slancio in previsione di due trasferte consecutive (a Cividale e Nardò). «Io penso a una partita alla volta, ma seriamente, senza fare pretattiche, e ritengo che nulla sia scontato – ci va cauto Mattia Ferrari – Non era semplice vincere con Chiusi, data tutta la pressione che avevamo, e comunque il modo di giocare fastidioso dell’avversario, non sarà semplice con Cento, che ha un roster di tutto rispetto. Io la metto al pari di Verona e Forlì, appena dietro le tre big».

La squadra di Mecacci, però, proprio come RivieraBanca sta un po’ singhiozzando in questo avvio: ha vinto a Verona e e con Trieste, ma ha perso quattro match, due consecutivi, a Chiusi e in casa, nettamente, con Udine. «Non so che tipo di difficoltà abbiano, penso alle nostre onestamente – continua il coach biancorosso, che solo oggi sarà se potrà contare su Johnson, il quale ieri si è allenato con un tutore ma non è ovviamente al top – poter contare su Justin oppure no cambia di molto la situazione, anche perché i loro due Usa sono di assoluto livello: Archie è stato uno dei lunghi migliori l’anno scorso, Sabin è un realizzatore eccezionale, che due stagioni fa fu capocannoniere della A2».

Non si fida, Ferrari, di una Cento ferita e che potrebbe essere arrabbiata: in una sfida infarcita di ex (Tomassini e Marks da una parte, Yankiel Moreno dall’altra), ancora una vota sarà la difesa a decidere le sorti? «Probabile, noi dobbiamo partire da quella solidità per poi sviluppare meglio il gioco in attacco. Il miglioramento passa dalla gestione de possessi “pesanti”, con Chiusi abbiamo fatto come le altre che l’hanno affrontata, in equilibrio fino al terzo periodo e poi il break, anche perché loro senza un americano sono corti. Ma mi è piaciuta l’abnegazione, la capacità di soffrire, e anche quella di piazzare un allungo importante quando si è presentata l’occasione».

Con Grande e Simioni che sembrano veramente essersi sbloccati, Rbr si gode la crescita di Marks, determinante con Chiusi, e attende che Tomassini arrivi al “suo” livello. «Deve stare tranquillo, sta solo sbagliando dei tiri, noi dobbiamo continuare a creare delle situazioni per lui, che sono convinto a breve tirerà fuori una super prestazione – motiva il suo “puntero” Ferrari – Avevo visto bene in allenamento sia Grande che Simioni, le prestazioni in partita sono la logica conseguenza, così come, per impatto e tenuta, la gara di domenica di Marks è stata la migliore. E’ contando su questo tipo di giocatore che l’abbiamo voluto con noi. Domani (oggi, ndr) sia lui che “Tom” avranno emozioni particolari, l’anno scorso a Cento hanno disputato una stagione super».