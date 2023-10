Basket A2, RivieraBanca: per ora pochi alti e molti bassi da nuovi arrivi

Prima considerazione: si potrà parlare di crisi solo in caso di sconfitta con Chiusi (domenica alle 19), perché se l’anno scorso si era partiti pure peggio (una vinta e sei perse prima del cambio di marcia), battendo i toscani e poi magari anche Cento (1° novembre alle 18) la classifica prenderà tutta un’altra fisionomia, per questa Rinascita che ha iniziato col fiatone. In realtà, escludendo l’esordio che è sempre un po’ un terno al lotto, l’unica vera brutta sconfitta è stata quella di Orzinuovi, mentre a Forlì c’è stata anche un bel po’ di sfortuna, che però ha compensato il buon ‘lato B’ avuto con Verona.

Cosa va

Di certo la squadra è parsa in crescita: per 30 minuti ha tenuto sotto scacco una delle formazioni più forti del girone, giocando il basket che voleva, gestendo i ritmi, tenendo sotto controllo i rimbalzi. Inizialmente anche Grande (7.2 punti di media ma col 26% da tre) e soprattutto Simioni (che ha 1/16 da tre) hanno dato quel contributo che tutti si aspettano dal nuovo asse play-pivot di Rbr.

Non solo. Marks (che non è Jazz Johnson e non lo sarà mai, nel bene e nel male) era parso molto più dentro gli ingranaggi, Anumba ancora fisicamente performante, per non parlare di Johnson, che è primo nel girone rosso per media rimbalzi (11.2, 7.6 difensivi) ma anche per minutaggio, e qui iniziano le note dolenti.

Cosa non va

Prima di tutto, parlare degli assenti non è mai costruttivo, ma la mancanza di Masciadri per questa squadra è notevole: lui è l’equilibratore, con lui Anumba può giocare anche da ‘3’ e soprattutto c’è uno sbocco offensivo in più, visto che le difese collassano su Johnson, raddoppiandolo allo sfinimento, perché magari è meglio lasciar tirare un altro, anche libero. Detto che ieri Masciadri è rientrato finalmente in gruppo e quindi va verso un possibile utilizzo, non si sa bene in quali condizioni e in quali termini, contro Chiusi, c’è anche da considerare che al momento la Rinascita sembra molto legata alle iniziative di Johnson, il quale segna 17.4 punti ad allacciata col 57% da due (ma il 18 da tre, e spesso viene battezzato dall’arco) in quasi 38 minuti di media, davvero troppi. Se scenderanno a 30-32, allora si potranno evitare quei cali fisici verticali visti a Orzinuovi o con Forlì (ma con Verona era invece cresciuto), mentre ci si aspetta senz’altro di più in termini di realizzazioni importanti da Tomassini, che sembra non riesca ancora a incidere come vorrebbe nonostante le cifre generali non lo penalizzino (11 punti col 38% da tre e 1.8 assist).

Capitolo Marks: nell’overtime di Forlì si è visto che, se deve fare il ‘go-to-guy’, arrivano palle perse ed errori a pioggia perché non è roba sua. È un giocatore di sistema, mentre Simioni per adesso (al netto dei primi 5 minuti del PalaGalassi) è un oggetto non ben identificato. Ma di sicuro un centro titolare da 3.6 punti in 25 minuti con il 47% da due Rimini, se vuole stare nelle prime cinque-sei, non se lo può permettere.