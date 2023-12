Basket A2, RivieraBanca, l’elenco dei rimpianti si allunga

a storia è sempre la stessa: la Rinascita se la gioca con tutti, ha le occasioni per vincere, ma le spreca e a sorridere alla fine sono gli altri. Anche a Verona, contro una squadra forte ma ‘farfallona’, Rimini è rimasta con un pugno di mosche in mano e con rimpianti per aver gestito malissimo due possessi sul 76-74 a 3’ dalla fine. Una persa e un tiraccio, prima del 5-0 firmato Ethan Esposito, l’hanno definitivamente portata via, ma la causa dell’ottava sconfitta in trasferta (su otto) non è solo questa. Si continua a difendere maluccio, roba che se ti devi salvare ma anche se vuoi arrivare a quell’ottavo posto alla portata, non basta.

L’analisi di Sandrokan

Dobbiamo essere onesti - dice Sandro Dell’Agnello - dobbiamo essere più consistenti dal punto di vista difensivo specialmente nella prima parte del match, altrimenti fuori casa, contro una delle migliori del girone difficilmente possiamo vincere».

Primo tempo da 46 punti subiti, proprio come con Orzinuovi, poi ripresa un po’ meglio, ma con 12 soli punti segnati nel terzo periodo, dove si è scavato il break con le triple scaligere (52% contro il 27% Rbr, molto del match è qui). «Siamo rimasti agganciati alla gara per tutta la partita, ma noi abbiamo caratteristiche precise, ci affidiamo molto al tiro da tre e stavolta le polveri sono state bagnate, mentre Verona ha tante virtù ma la principale non è la percentuale dall’arco. Il 5/5 di Murphy, Gazzotti e Penna ha sparigliato tutto».

E’ evidente che lo 0/9 di Grande (con -6 di valutazione) e l’1/4 di Masciadri da tre, due almeno completamente libero, hanno finito per pesare drammaticamente ma nonostante tutto la Rinascita, finita a -10 al 30’, era rientrata sino al -2 dal 36’ con la palla in mano. Proprio come a Bologna, ma anche in altre occasioni, è mancato un po’ quel ‘killer instict’ che serve per vincere partite punto a punto. «Verona ci ha messo in difficoltà al tiro con stazza e atletismo superiori ai nostri e anche a tutte le altre squadre del girone. Abbiamo faticato ma svariati tiri aperti non ci sono entrati, se c’è qualcosa che non ci manca sono i tiratori e in questa occasione la palla è entrata poco».

Si torna quindi al discorso difensivo: il ‘mastice’ dietro è determinante se vuoi strappare il referto rosa, ancor di più in trasferta e su campi complicati. «Le percentuali però non puoi ‘deciderle’, il tiro va e viene, mentre puoi decidere di seguire sempre le regole difensive anche se hai di fronte una squadra molto competitiva. Sabato giochiamo con Forlì e nelle ultime sette gare abbiamo affrontato le prime sei. Tutto diventa più complesso ma qualcosa di meglio dietro dobbiamo e possiamo farlo».