Basket A2, RivieraBanca ha ripreso fiducia ma a Bologna servirà un’impresa

La vittoria con Piacenza ha aperto lo stomaco alla Rinascita, ma espugnare il PalaDozza sarebbe un Natale in anticipo clamoroso, considerando che la Fortitudo è la capolista e un exploit a Bologna darebbe una continuità notevole per il ritorno in zone di classifica più confortevoli.

Ecco perché la sfida di stasera (ore 20.30) è molto importante, anche per Rimini, e non ben rappresentata da quei 14 punti che separano le due in classifica.

«I ragazzi hanno percepito la vittoria di domenica come una piccola liberazione - ammette coach Dell’Agnello - ma il campionato è lunghissimo, anche se l’energia che ti da un successo è diversa. Vogliamo progredire nei miglioramenti, in attacco stiamo prendendo un po’ più di ritmo, l’obiettivo è tenerlo alto senza palle perse, non vogliamo camminare, non abbiamo ‘taglia’ e quindi non possiamo permetterci di andare piano».

Prima discontinuità col passato

Correre di più, tirare nei primi 10-15 secondi, evitare le battaglie a difesa schierata, meno isolamenti per i post-bassi di Johnson. «Justin è lontano dalla forma migliore, da tutto, in settimana si gestisce, speriamo cresca di condizione».

Per pensare di giocarsela con la Flat Service di Caja, bisognerà registrare qualche vite dietro, dove si va ancora molto a sprazzi, vedi il break preso nell’ultimo periodo con Piacenza. «Difensivamente abbiamo margini di crescita elevatissimi - concorda il coach -. Per ora abbiamo messo dentro quei due-tre concetti base che devono funzionare in automatismo e che nella parte centrale del match ci hanno permesso di creare il break. Poi magari ci siamo un po’ distratti, da quelle dimenticanze derivano dei buchi e prendi un canestro che rimette in partita l’avversario. Serve tempo ma ci arriviamo».

La crescita degli esterni

Per ora è evidente: Grande e Tomassini sembrano altri giocatori rispetto a un mese fa. «Come ho detto dal primo giorno, cerco di mettere in condizione i giocatori di esprimere le loro caratteristiche. Grande è un play ma la sua dote migliore è il tiro, Tomassini ha visione di gioco e tiro, deve avere la palla. Anumba ha grande fisicità e atletismo, l’impatto di energia che ci da è notevole».

La ‘Effe’ ha tre esterni di peso, con Aradori e Fantinelli ad abbinare leadership e talento, mentre il duo americano Ogden-Freeman assomiglia a quello di Piacenza. Ma l’impresa è possibile? «Noi dobbiamo sempre giocare per vincere e ci proveremo, loro sono primi meritatamente. Il quintetto è di assoluto valore con una taglia fisica negli esterni che non ha nessuno, poi sono nei primi posti per percentuali sia da due che da tre. Dobbiamo sporcargli queste medie e riuscire, in attacco, a non perdere palloni stupidi: se ci riusciremo, potremo creargli dei problemi».