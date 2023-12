Basket A2, RivieraBanca davanti ad un bivio: prendere o lasciare

Il dado ormai è tratto. Non ci sono più scappatoie: le prossime quattro partite diranno se la Rinascita potrà ancora assaltare l’ottavo posto (oggi rappresentato da Cento che ha 12 punti, 4 in più dei biancorossi), panacea di tutti i mali, oppure se si dovrà pensare seriamente a come organizzarsi in vista dei play-out, con tanto di possibili cambi del roster nel mese di gennaio. E’ inutile girarci intorno: non basta essersi “giocati” alcune partite, perché al momento il record dell’esonerato Ferrari (2 vinte e 6 perse, 25%) è lo stesso tenuto sin qui da RivieraBanca dopo l’approdo di Dell’Agnello, che ha giocato però con le prime della classe se si esclude Orzinuovi, battuta al Flaminio. Adesso però si fa la stagione: sabato sera a Chiusi è obbligatorio vincere, perché poi si andrà a Cento, dove c’è da ribaltare un possibile -5, prima delle due gare consecutive in casa con Cividale e Nardò. La società e l’allenatore hanno inquadrato in questo spicchio di calendario la concreta possibilità di risalire (un 3 su 4, ma anche un 4 su 4, è fattibile), che a livello qualitativo è alla portata di Rbr, anche se questa non sembra essere una squadra che nella lotta si trova a suo agio. Gli errori nell’allestimento del roster sono evidenti, anche quando ci si gioca le partite: il fatto di cedere ogni volta nel punto a punto finale o subendo un break nel secondo tempo (nel terzo quarto sia a Verona che con Forlì) denota un problema di mancanza di personalità/leadership anche laddove, teoricamente, i giocatori di temperamento ci sarebbero. Il problema è che nelle squadre in cui giocavano prima avevano un ruolo diverso: Tomassini era uno specialista, deputato solo ad uscire dai blocchi e tirare mentre qui deve spesso fare il play e difendere, perché non c’è un esterno con caratteristiche fisiche per fare la differenza in tal senso. Scarponi, Marks, Grande (altro che ad Agrigento faceva il “terzo” violino dopo Ambrosin e l’americano), Tassinari: nessuno di questi ha come prima qualità la difesa, e se si toglie Anumba, non c’è mai la sensazione di poter tenere botta sul perimetro. l’anno scorso Jazz Johnson e Bedetti garantivano quell’intensità che girava le partite, ma se non ci sono difensori puri perché si è scelto Dell’Agnello che fa della difesa il suo must? Non è un caso che l’allenatore vada ogni tanto a rifugiarsi nella zona: Scarponi è finito nel dimenticatoio con Tomassini insignito del ruolo di nuovo leader e Marks rimesso nella sua posizione di giocatore di sistema. Qui c’è un altro equivoco: quando Marks inizia a prendere palla e tirare (come faceva Jazz Johnson), iniziano i guai perché non è roba sua. Ma di chi allora? Non può essere di Justin Johnson: è un lungo, e i lunghi non vincono le partite, al massimo le indirizzano. Sempre che ricevano palloni, rifornimenti che spesso in casa Rimini ad un certo punto mancano.