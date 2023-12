Basket A2, RivieraBanca da viaggio non funziona e cade a Verona (84-78)

TEZENIS VERONA-RIVIERABANCA RIMINI 84-78

TEZENIS VERONA: Mbacke ne, Stefanelli 8 (0/2, 2/2), Morati ne, Gazzotti 7 (2/2, 1/1), Devoe 23 (2/5, 5/11), Gajic, Esposito 18 (4/7, 1/3), Murphy 9 (3/8, 1/1), Penna 8 (1/2, 2/2), Udom 9 (3/4, 0/3), V. Bartoli 2 (1/2). All.: Ramagli.

RIVIERABANCA: Tassinari 2, Marks 27 (6/11, 3/6), Anumba 6 (2/3, 0/2), Grande (0/2, 0/7), Tomassini 16 (2/4, 3/8), Scarponi, Masciadri 3 (1/4 da tre), Johnson 13 (5/9, 1/3), Simioni 11 (3/5, 1/3), Abba ne. All.: Dell’Agnello.

ARBITRI: E. Bartoli, Giovannetti e Berlangieri.

PARZIALI: 23-26, 44-45, 67-57.

TIRI LIBERI: Tezenis Verona 16/21, RivieraBanca 15/17.

TIRI DA DUE: Tezenis Verona 16/32, RivieraBanca 18/34.

TIRI DA TRE: Tezenis Verona 12/23, RivieraBanca 9/33.

NOTE: Usciti per 5 falli Stefanelli, Masciadri. Tecnico alla panchina della Tezenis al 35’46” (76-72).

Niente da fare in trasferta per Rbr, che lontano dal Flaminio perde l’ottava partita su otto, sprecando una buona occasione a Verona, alla luce della Tezenis spesso distratta e farfallona vista ieri. L’impressione è sempre quella: ai riminesi il talento non manca, ma va incanalato e soprattutto Masciadri e compagni non sono ancora una squadra, ma solo una somma di ottime individualità. Poi, logicamente, il pessimo 9/33 dall’arco, rispetto al 52% scaligero, ha fatto la differenza, come sempre ormai nella pallacanestro contemporanea.