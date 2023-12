Basket A2, RivieraBanca: contro Chiusi servono gli occhi della tigre

Se non ora, quando? Non c’è margine di errore per RivieraBanca: stasera a Chiusi (ore 20.30) servono i 2 punti e basta, perché un’altra caduta sarebbe gravissima sia per la classifica che per un morale già ballerino. «E’ una partita da vincere ad ogni costo - conferma il tecnico Dell’Agnello - abbiamo bisogno di fare la miglior prestazione possibile ma soprattutto di scendere sul parquet con lo spirito della battaglia, concetto scontato però imprescindibile, anche perché i toscani tenteranno di batterci per rimettersi in corsa».

l’Umana Chiusi ha vinto due partite in tutto ed è in striscia negativa da 5 turni, anche se in casa è riuscita, alternando varie difese, a giocarsela anche con squadre più attrezzate. C’è però una differenza abissale tra i due roster. Poi è il campo a decidere a prescindere dai budget e dai nomi. «Abbiamo la qualità ma ci servono personalità e furore, dobbiamo pretenderlo da noi stessi però sono fiducioso. Se riuscissimo tutti a performare per quello che è il nostro valore saremmo un po’ più tranquilli, viste le ultime prestazioni la classifica ci sta un po’ stretta. Chiaro che vincere a Chiusi ci tranquillizzerebbe un po’, magari potremo pure guardare chi ci sta sopra in classifica (cioè Cento, ottava, e prossimo avversario, ndr), ma dobbiamo solo restare nel focus del presente».

I toscani proveranno a mischiare le carte, con il play “tamugno” Tilghmann a dirigere un gruppo volitivo ma con pochissimi punti nelle mani, dove il giovane Dellosto, il nuovo arrivato play Visintin e il lungo Bozzetto proveranno a compensare con fisicità e intensità.

«Sarà una partita molto tattica, Chiusi fa 100 cose diverse, ci siamo preparati ma dobbiamo preoccuparci in primis di come staremo in campo noi, cioè con la voglia di non dare spiragli all’avversario. l’errore fa parte dello sport però dobbiamo avere un senso di ribellione assoluto».

Spirito giusto

Si parla quindi di atteggiamento: Dell’Agnello e anche la società vogliono vedere “l’occhio della tigre” spesso mancato a RivieraBanca, soprattutto nei momenti clou delle partite. «Quello che intendo io lo vedo a sprazzi negli allenamenti e anche in partita, è vero che non siamo continui nei 40 minuti, ma le trasferte difficili che abbiamo portato in volata, come Udine e Verona, non sarebbero andate così senza prestazioni importanti da parte nostra».

Si chiede più spada e meno fioretto, soprattutto in difesa, visto il talento offensivo dei vari Marks, Tomassini, Grande, Simioni e anche Johnson: «Facciamo fatica a difendere uno contro uno in isolamento, abbiamo delle regole che personalizziamo in base agli avversari. Evitiamo i momenti di leggerezza».