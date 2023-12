Basket A2, RivieraBanca a Verona per continuare la riscossa

La svolta è dietro l’angolo. Basta una vittoria importante, ad effetto, come ad esempio potrebbe essere quella di stasera a Verona (ore 20.30, arbitri Bartoli, Giovannetti e Berlangieri), dove, tanto per dire, sono riuscite a vincere Cento e Nardò, con la Tezenis di Ramagli capace però di battere Forlì e poi di passare anche al Paladozza con la Fortitudo. Squadra indecifrabile, quindi, sicuramente di un altro livello rispetto a Orzinuovi, che la Rinascita ha dominato nell’ultimo periodo avendo, in precedenza, più di un problema per costruirsi il break buono. «E’ vero, la differenza è stata in difesa, tra primo e secondo tempo c’è stata una crescita di concentrazione notevole che ha fatto la differenza e ci deve guidare – dice Sandro Dell’Agnello – E’ proprio in questo reparto che possiamo e dobbiamo migliorare, nel senso che non puoi iniziare le partite svagato, poco concentrato, ma devi subito essere sul pezzo. Le regole le conosciamo, dobbiamo solo applicarle».

In effetti, sia a Bologna con la Fortitudo, sia con Orzinuovi, l’approccio è stato deficitario, a livello di energia e applicazione, poi progressivamente la squadra è cresciuta, mostrando di poter difendere alla grande. Questo servirà stasera per cogliere quel primo successo in trasferta che serve come il pane, per poter parlare di qualcosa in più della salvezza. «Verona è la squadra più atletica del campionato, corrono forte in contropiede e anche in difesa possono far pesare questa caratteristica. Noi dobbiamo pareggiare questa energia fisica ed evitare palle perse sciocche, che ci costerebbero delle transizioni problematiche da contenere, proprio per il tipo di giocatori che ha a disposizione coach Ramagli».

I due americani, Devoe (16 punti col 42% da tre) e Murphy (13.8 e 8.4 rimbalzi) sono i leader offensivi di una squadra che, comunque, ha molto dal lungo Esposito (11.6 e 6.4), dal play ex Forlì, Lorenzo Penna (9.2 punti con 4 assist ad allacciata) e anche dall’utility Stefanelli, all’occorrenza dirottabile su tutti i tre spot di esterno. Piccola postilla: è vero che bisogna “ravanare” nella spazzatura per togliersi dalla zona rossa, ma è altrettanto vero che Cento è ottava ed è lì, a soli due punti di distanza. Insomma, questi play-off non sono poi così illusori. «Sì, ma quante squadre vorranno conquistare quella posizione? Noi dobbiamo pensare prima di tutto a cavarci dagli impacci, e per farlo serve l’atteggiamento giusto, di chi deve lottare su ogni pallone per salvarsi – non vuole sentir parlare d’altro Dell’Agnello – Se riusciremo a crescere in quei tre-quattro concetti offensivi e difensivi sui quali stiamo lavorando da settimane, sono convinto che potremo fare bene. E possiamo anche espugnare Verona, a patto di restare sul pezzo per tutti i quaranta minuti».