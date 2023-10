Basket A2, Rimini: record storico di abbonati, sono 1.684

Quella appena iniziata è già una stagione storica per il Basket Rimini. Il 54% del Flaminio si è abbonato a questa stagione di Serie A2 Old Wild West, con 412 abbonamenti in più rispetto alla scorsa stagione. Oggi Rivierabanca Basket Rimini annuncia che il numero con cui si chiude la campagna abbonamenti è: 1.684. “Eravamo sold out con Bologna e 3000 con Verona. Non avete mai smesso di cantare e di dare fiducia e per questo il nostro cuore batte come i vostri tamburi e le vostre mani” è il messaggio dalla società.