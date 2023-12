Basket A2, Rimini-Forlì: una poltrona per due sotto canestro

Tempo di derby Rimini-Forlì, una grande classica di Natale. In casa Rimini, non si può guardare in faccia a nessuno, tantomeno all’Unieuro capolista che fa capolino al Flaminio nella “giornata biancorossa” (ore 20.30, arbitri Barbiero, Pecorella e D’Amato), dentro la quale RivieraBanca vuole a tutti i costi regalare un Natale felice ai suoi tifosi. Servono due punti, servono subito, non importa come. «Chiaro che dobbiamo muovere la classifica e il derby rende tutto più elettrizzante - dice l’ex Sandro Dell’Agnello - siamo consapevoli della forza dell’avversario ma anche dei nostri progressi da Piacenza in poi e che possono consentirci di batterli».

Sarà una Unieuro senza Valentini? Le parole di Martino lo lasciano presupporre. «Fabio è stato a riposo in attesa dell’esame strumentale al ginocchio destro che per fortuna non ha riportato lesioni. Ha iniziato un lavoro specifico anche col preparatore e sarà rivalutato in attesa della prossima partita». E quel “prossima” sembra indicare il match con Piacenza del 30 dicembre e non quello di oggi. Si scoprirà tutto solo nel riscaldamento pre-gara.