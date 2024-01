Basket A2: Rbr, quell’8° posto che fa la differenza ancor prima della fase a orologio

Dove eravamo rimasti? Ah sì: la Rinascita era rinsavita e poteva guardare al piano di sopra, dopo il doppio raid esterno di Chiusi e Cento. Ma poi, di colpo, la caduta con Cividale, sulla rasoiata ferale di Redivo e via di nuovo con gli incubi play-out.

C’è poco equilibrio, sia nell’ambiente che all’interno del team, se si esclude coach Dell’Agnello che sembra l’unico ad avere chiara la situazione. In mente sua avrà già calcolato quanti punti servono, da qui alla fine della fase a orologio (trattasi di ben 13 partite), per prendere almeno quell’ottavo posto che fa tutta la differenza tra una stagione comunque accettabile e una insufficiente.

Il problema è sempre lo stesso: qual è lo ‘score’ di RivieraBanca nelle partite punto a punto? Ci si ricorda del successo su Verona all’overtime e di quello, sempre in casa, con Piacenza, e di almeno sette ko in volata, compreso ovviamente quello con Cividale.

Ma perché, avendo in squadra giocatori come Tomassini e Johnson, Rimini non riesce nei momenti chiave a essere lucida? Forse perché, prima di tutto, manca un playmaker: non lo è Grande, e ormai è un dato oggettivo, anche a giudicare dai momenti cruciali nei quali ‘Sandrokan’ gli preferisce Tassinari, che resta un giocatore di ‘rottura’, uno da ‘tiri ignoranti’ che in serie B ti fanno vincere le partite, mentre in A2 si fa più fatica. Quei tiri che Grande ha messo molto poco: quelle due-tre volte, guarda caso, Rbr ha vinto, proprio come era accaduto con Meluzzi lo scorso anno.

Il parallelo tra i due è innegabile: sono ben assortiti gli esterni biancorossi? Se sì, perché al termine del match con la Gesteco c’è stato un summit di mercato nel tentativo di identificare uno, o due innesti che possano far svoltare completamente la Rinascita?

Entrando Pellegrino nelle rotazioni, forse già da domenica con Nardò, dovesse arrivare qualcun altro chi uscirebbe? Il problema è che nel reparto piccoli, non c’è disponibile nessuno che valga la pena ingaggiare. E allora per ora si va avanti così, con Nardò nel mirino: vincendo (e magari ribaltando il -4 dell’andata), RivieraBanca metterebbe solo due punti tra sé e i pugliesi, che sono in crisi nera, potendo approcciare le ultime due a Trieste e con Udine con meno patemi.

Perché è vero che poi c’è l’orologio lungo, ma in caso di nono posto, si dovrebbero affrontare Trapani e Cantù, due squadroni, mentre l’ottava piazza regalerebbe un calendario migliore.

Non potendo dire quasi niente sugli americani, visto che Marks fa quello che faceva a Cento (segna sugli scarichi, ha discrete percentuali, mette i liberi, difende a tratti, non è una primadonna) e Johnson, che gioca non al meglio, fa doppia-doppia sistematicamente, è a Giovanni Tomassini che si chiede di fare quello che il ‘Tasso’ mise in scena a Faenza nella semifinale play-off per la A2. La differenza quando conta. Molto passa anche da qui.