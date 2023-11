Basket A2, L’Unieuro trova la vetta all’overtime, RivieraBanca cade in volata

Mercoledì dai destini diversi per Unieuro e RivieraBanca. I forlivesi soffrono le pene dell’inferno ma riescono a pareggiare in extremis e poi al supplementare non danno scampo a un ottimo Cividale (84-78) grazie al trio Allen-Johnson-Zampini, che realizza 69 degli 84 punti biancorossi. Ben diverso l’umore in casa riminese per una sconfitta in volata (77-82) che brucia contro un Cento in serata di grazia al tiro (11/18 da tre). Gli estensi sono più lucidi e concreti nel finale punto a punto facendo pagare alla Ferrari band le pecche in regia e al tiro, nonostante il miglior Simioni della stagione (14 punti con 4/4 da tre).