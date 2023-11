Basket A2, il nuovo corso di RivieraBanca parte da mister Smith

La sensazione è che da oggi in casa Rbr si tirerà una bella riga. Sandro Dell’Agnello non lo dice apertamente, ma ha già messo qualcosa di nuovo (non poco) negli ingranaggi sia difensivi che offensivi della Rinascita, di scena a Nardò (ore 18) per invertire il trend e riprendere la corsa verso i play-off, obiettivo dichiarato in estate e ribadito con forza nel giorno dell’esonero di Ferrari. Un lungo viaggio (otto ore di pullman) per pensare anche a qualche cambiamento in quintetto, dove è molto probabile che entri Tomassini al posto di Scarponi, giusto per tornare alla questione delle gerarchie rimarcata da Paolo Carasso in settimana.

Parola al campo

Gli uomini di Di Carlo, dopo un avvio difficile (quattro ko), hanno inanellato quattro successi in fila, l’ultimo a Cento e sono saliti a metà classifica col folletto Russ Smith (ex Nba, tipo da 25 punti a partita) pericolo pubblico numero uno per ogni difesa. «Vogliamo vincere, ma per farlo bisognerà fermare la loro transizione - entra subito nei dettagli della sfida ‘Sandrokan’ -. Loro amano correre, sono una squadra prevalentemente offensiva, Smith è il faro e dovremo cercare di fargli fare bottino col maggior numero di tiri possibili. Ma ci sono altri elementi di talento, parte tutto dalla difesa».

L’Hdl viaggia a 81.4 punti di media, terzo miglior attacco del girone Rosso, con una difesa rivedibile e alcuni pezzi interessanti: il ‘4’ americano Stewart, un rookie che ha avuto sin qui buon impatto e dalla doppia dimensione, il play ex Rieti Maspero, che ha intelligenza e punti nelle mani, il pivot Iannuzzi, classico centro di peso.

Ma è evidente che la rosa di RivieraBanca sia superiore: detto questo, se è 4 punti sotto, un motivo ci sarà. Su questo Dell’Agnello si è fatto un’idea? E dove bisogna intervenire maggiormente per risalire la china? «Non ho la presunzione che in tre giorni i ragazzi possano assimilare tutta la pallacanestro che voglio da loro, purtroppo il tempo non c’è e non siamo neanche al meglio, visto che Johnson (solito ginocchio infiammato, ndc) e Tassinari (problemino all’inguine, ndc) - continua il neo coach biancorosso - ma secondo me si può migliorare sia in difesa che in attacco. Partiamo dal presupposto che la squadra era ben allenata ed è fatta da persone serie, io cercherò di mettere dei paletti, di semplificare alcune cose, per sfruttare al meglio le caratteristiche dei singoli».

La classifica piange, bisogna subito svoltare. Ma serve qualche altro innesto alla Rinascita? «Il livello di questa A2 e in particolare del girone Rosso, è altissimo, niente a che vedere con gli ultimi due-tre anni. Penso che la squadra sia buona, poi vedremo in corso d’opera se ci saranno aggiustamenti da fare. Ora restiamo concentrati su Nardò».