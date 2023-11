Basket A2, E’ Sandro Dell’Agnello il nuovo tecnico di RivieraBanca: ha firmato un biennale ed è già in campo ad allenare

RivieraBanca Rimini ha scelto Sandro Dell’Agnello come nuovo allenatore. Il tecnico nato a Livorno il 20 ottobre 1961 ha firmato un contratto biennale ed è già in palestra a Santarcarcangelo ad allenare la squadra. “Rivierabanca Basket Rimini comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a coach Sandro Dell’Agnello, l’allenatore ha raggiunto un accordo con il club nella tarda mattinata di martedì 7 novembre e si è subito messo a disposizione per dirigere l’allenamento del pomeriggio in vista della trasferta di domenica prossima a Nardò. Il coach verrà presentato con una conferenza stampa nella giornata di venerdì 10 novembre (ore 11,30) presso la sala stampa del palasport Flaminio”. Questo il comunicato del club.

C’è dunque un ennesimo “derby” all’orizzonte, visti i trascorsi di Sandro Dell’Agnello alla guida dell’Unieuro. A Forlì, il tecnico livornese ha diretto per tre stagioni dal 2019 al 2022, collezionando due eliminazioni ai play-off (dopo il campionato sospeso x il Covid). Lo scorso anno ha guidato la Real Sebastiani Rieti in Serie B, vincendo regular season e tabellone play-off, ma fallendo la promozione negli spareggi di Ferrara.