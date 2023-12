Basket A2, Dell’Agnello: “Rimini, una seconda parte di gara non all’altezza, l’Unieuro come intensità ci è superiore” - Gallery

Sandro Dell'Agnello dopo il ko con Rimini (68-80) analizza un match chiuso davvero male dai biancorossi di casa: “Nei primi 20' la gara è stata giocata con una intensità media e noi abbiamo fatto bella figura. Nella ripresa invece abbiamo sofferto tantissimo il fatto che l'intensità sia salita e noi non siamo ancora pronti per il livello di partita che ha imposto Forlì. La seconda metà di gara è stata la peggiore degli ultimi tempi, ma merito anche a Forlì. Mi dispiace molto per i tifosi, so quanto tenessero a questa gara: noi quello che avevamo lo abbiamo messo in campo, anche se non abbiamo giocato una seconda parte di gara non all’altezza”.