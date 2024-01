Basket A2, Dell’Agnello: “Rimini, una gara solida a Cento”

Missione compiuta. Vittoria pesante (78-89 a Cento) e differenza canestri ribaltata, il top. «Abbiamo fatto una partita molto solida - esordisce coach Dell’Agnello -contro un avversario ben organizzato e al completo. Noi siamo venuti qui per tenere alto il ritmo, non sempre ci siamo riusciti ma spesso sì e questo ha portato la sfida sui nostri binari. Abbiamo avuto un momento in cui abbiamo subìto la rimonta di Cento con tre triple di fila sicuramente evitabili. Lì abbiamo mostrato organizzazione ma soprattutto il carattere dei giocatori, che non si sono disuniti di un millimetro e hanno riportato la partita dalla nostra parte. è la seconda vittoria in trasferta di fila e questa è un’ottima notizia davvero».

Una grande prova di squadra. «Assolutamente. Mi fa piacere che tutti hanno portato il loro mattone: spesso gli allenatori lo dicono come una frase fatta ma stavolta non lo è. Abbiamo avuto anche problemi di falli e quindi devo dire davvero bravi ai ragazzi, e ringraziare i nostri tifosi sempre presenti».